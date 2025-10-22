前橋市議会の最大会派を含む7会派は22日、小川晶市長が市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題で、直ちに辞職し出直し市長選で民意を問うことを求め、共同で申し入れた。小川氏は「まずはよく確認したい」と述べた。