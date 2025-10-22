日本維新の会の吉村代表はきょう、自民党との今後の選挙区調整について「現時点では必要ない」との認識を示しました。日本維新の会吉村洋文 代表「将来どうなるかわかりませんが、現時点で僕の考え方は選挙区調整は必要ないと思っています」日本維新の会の吉村代表はきょう、自民党との選挙区調整について、多党化のなかで連立を組むヨーロッパ各国の例を引き合いに出したうえで、「どうなるかは未知数だが、選挙区調整は必