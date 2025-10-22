フランス・パリの国立自然史博物館から日本円でおよそ2億6000万円相当の金塊を盗んだとして、パリ検察は中国出身の女の身柄を拘束しました。フランスメディアによりますと、この事件は、パリにある国立自然史博物館で展示されていた金塊、あわせておよそ6キロが先月16日、なくなったものです。金塊は、1833年にロシア皇帝ニコライ1世が博物館に寄贈したものなどが含まれていて、現場付近には、のこぎりやドライバーなどが残されて