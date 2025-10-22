１１月２７日から開幕するプロボクシングの「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」の組み合わせが２２日、発表された。殴り込みを掛けてきた日本フェザー級７位の亀田京之介（ＭＲ）は、１回戦でいきなり前ＷＢＯアジアパシフィック同級王者の渡辺海（ライオンズ）と激突する。計量失格で３月２４日から１年間のライセンス停止処分を受けている前日本フェザー級王者の松本圭佑（大橋）はシードとなり