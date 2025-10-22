リュウはてりやき、春麗は油淋鶏、ケンはトリチ！ マクドナルド「ストリートバーガーズ」のこだわりが凄い！マクドナルドと「ストリートファイター」の初コラボ、ついに開幕です！ 10月22日（水）より、全国のマクドナルド店舗で「ストリートバーガーズ」キャンペーンが始まります。 今回の目玉は、人気キャラクターを味やビジュアルで表現した3種類のバーガー！リュウをイメージした「焦がしにんにくマヨたまごてりやき