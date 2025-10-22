1952年10月22日生まれのタケカワユキヒデは、ゴダイゴのボーカルを務めるいっぽう、『ガンダーラ』や『モンキー・マジック』など数々のヒット曲の作曲者でもある。そんな彼が仕上げた名曲の中から、今回は『銀河鉄道999』にまつわる逸話を紹介する。 【画像】ゴダイゴを人気絶頂に導いたミリオンセラーになったアルバムのジャケット 当初のラストシーンは、鉄郎がただ悲しみに暮れるという展開だ