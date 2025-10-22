■平口洋法相（２２日）「法務大臣に就任をいたしました、平口洋でございます」２１日、発足した高市内閣。広島２区選出の平口洋氏が法相として初入閣しました。そして、２２日午後、平口法相は前の大臣の鈴木馨祐氏から引き継ぎを受けました。■鈴木馨祐 前法相「副大臣も政務官もされているので、勝手知ったる場所でぜひ本領発揮していただいて」法務省の職員への訓示も行い、将来の日本のために今何をするべきか、広く大き