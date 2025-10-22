＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース事前情報◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円大会のプロアマで前代未聞の事態が起きた。出場予定だったプロが6人も欠場し、2人が途中棄権する異常事態。プロアマではプロが欠場する場合に備えて、通常は4人の待機選手を確保しているが、今回は日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の想定を超えて欠場者、棄権者が続出。代替選手の手配などで大会側