俳優の小林綾子（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。「今年もおうちのみかんが生りました〜」と書き出し、たくさんのみかんが実った自宅の庭と収穫したみかんを披露した。【写真】「今年もおうちのみかんが生りました〜」小林綾子の緑豊かなガーデニング小林は「去年ほどではないけれど、早生みかん収穫できましたよ」「嬉しいな」と枝いっぱいに実ったみかんの前で笑顔する写真を投稿。「これからの季節、とくにビタミ