Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¼õ·®¤·¤¿·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡ª¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÌã¤Ã¤¿¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨·®¾Ï¹â¶¶¤Ï2023Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤è¤ê·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò¼õ·®¡£Åö»þ¡¢¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÃóÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È¸øÅ¡¤Ë¤Ç¡¢¥·¥ã¥ë¥é¥ó¥ê¡¦¥Ö¥í¥½¡¼Ê¸²½»²»ö´±¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Ø¤Î·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï½ö·®¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µé¤Ï¥·¥å¥ô