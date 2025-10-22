プロボクシング興行会社DANGANは22日、11月27日から始まる「フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメント」の対戦カードを発表した。同トーナメントには日本ランカー含む15人とリザーバー2人が出場。10月25日にキルギスで元世界3階級制覇王者ジョンリール・カシメロ（36＝フィリピン）と対戦する、日本フェザー級7位の亀田京之介（27＝MR）は来年2月19日の初戦で前WBOアジア・パシフィックスーパーフェザー級