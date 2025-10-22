◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース（2025年10月22日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」はあす23日から4日間、兵庫県のマスターズGCで開催される。今季から米ツアーを主戦場とする岩井明愛（23＝Honda）はプロアマ戦で最終調整を行った。10月は米・ハワイでのロッテ選手権から帰国し、日本でスタンレー・レデ