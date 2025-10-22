昨年度、全国の病院のおよそ6割が赤字だったと日本医師会が発表しました。日本医師会のアンケートに答えた1211の病院のうち、およそ6割が2024年度に赤字だったということです。1施設あたりでは、およそ1億640万円の赤字で、2023年度の4倍でした。2024年度、赤字だったと回答したのは国立病院のうち92.5％、公立病院の96.6％、医療法人の63.9％でした。急激な物価高騰による医療費の増加や、人件費の増加により支出が増えたほか、コ