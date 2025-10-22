自民党の高市早苗総裁（６４）が第１０４代首相に選出され、新内閣が発足した。デジタル相として初入閣したのが、松本尚（まつもと・ひさし）衆院議員。公式サイトによると、１９８７年に金沢大学医学部を卒業後、外科医として活躍。２００１年にドクターヘリ事業を開始し、全国に普及させた。２００８年などにフジテレビ系で放送された山下智久主演のドラマ「コード・ブルー」の医療監修をしたことでも知られる。なじみある