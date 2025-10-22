滋賀県警察本部＝大津市交流サイト（SNS）で知り合った人物から投資を勧められ、滋賀県草津市の44歳女性が暗号資産（仮想通貨）など1億円超をだまし取られたと県警草津署が22日、発表した。恋愛感情を抱かせた上、最初は利益が出たようにみせて多額の入金を指示する手口のロマンス詐欺とみて捜査している。署によると、6月8日に日本人男性と名乗る人物と知り合い、LINE（ライン）でやりとりするうち親密になり投資を勧められた