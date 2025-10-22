高市総理の誕生を受けて、中国の専門家は「最も注目すべきは台湾問題についての高市政権の姿勢だ」と懸念を示しました。【映像】中国専門家 懸念の声「総裁になってからも台湾当局と接触するなど、台湾問題に関しては依然としてリスクと不確定要素が存在する」（中国社会科学院日本研究所・孟明銘氏）中国のシンクタンクの日本専門家は、日中関係に関する高市総理の言動について「比較的強硬」だとしつつも、「今のところは慎