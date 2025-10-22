オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）の移籍金が高騰している。今季覚醒した上田はここまで９試合で１１得点をマークし、得点ランキングトップ。欧州でもその名を知られる存在となった。イタリアメディア「ＦｏｏｔＩｔａｌｉａ」は「１試合平均１・２２ゴールを記録しており、これは欧州で６番目に高い数字であり、９０分当たり１・１１ゴールを記録しているレアル・マドリードのスター、キリアン・エ