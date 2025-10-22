お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52歳）が、10月21日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。「僕のバイクをイジった芸能人がことごとく自粛に…」と、“ピンクハーレーの呪い”について語った。番組冒頭、井戸田が「都市伝説はあまり触れてこなかったんですが、ひとつあるんですよ」と切り出し、自身のバイクに関するある都市伝説を披露。「ピンクのハーレーに乗って