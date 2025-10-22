今日22日(水)は、広く冷たい雨が降り、関東から九州では初冬の寒さになった所が多くなりました。明日23日(木)は寒さが少し和らぎますが、26日(日)頃は再び強い寒気が流れ込むでしょう。冷たい北寄りの風も強まり、東京や近畿では「木枯らし1号」が吹く可能性があります。その後も、繰り返し寒気が南下するでしょう。季節は確実に進んでいます。体調管理にご注意ください。23日(木)関東〜西は寒さが少し和らぐ北日本は山地を中