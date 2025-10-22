2019年に英王室の公務から退き、事実上の引退状態だったアンドリュー王子。素行の悪さで名誉は地に落ち、先はひっそりと目立たずに過ごすしか道はなかったが、そんな“逃げ”は許されなかったようだ。【写真】「ヨーク公爵」から「アンドリュー王子」に…早速更新された英王室の公式サイトそれでも残った「王子」の称号アンドリュー王子は17日に発表した声明で、「協議の結果、私に対する継続的な非難は、陛下（国王）と王室に