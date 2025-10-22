ドル円１５１．８０近辺、ユーロドル１．１６００近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は151.80近辺、ユーロドルは1.1600近辺での推移。ドル円は東京市場からのレンジ内での揉み合い。ユーロドルは小幅なレンジの下限付近での推移。いずれも目立った動意はみられていない。 USD/JPY151.82EUR/USD1.1602