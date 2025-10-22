◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディースプロアマ戦（２２日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）賞金総額２億円のビッグトーナメントが２３日に開幕する。４週連続で出場する国内ツアーは今大会が３戦目となる渋野日向子（サントリー）は２２日、プロアマ戦で前巨人監督の原辰徳氏（６７）と同組で１８ホールを回った。予選ラウンドは同学年で黄金世代の大里桃子、河本結と同組に入