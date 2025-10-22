京都大賞典で重賞初制覇を飾ったディープモンスター（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）はジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）に参戦する。同レースで１５着だったプラダリアは亀田温心騎手＝栗東・フリー＝でアルゼンチン共和国杯（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）を目指す。南部杯で８着だったリメイクは兵庫ＧＴ（１２月２５日、園田競馬場・ダート１４００