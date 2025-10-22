■これまでのあらすじ娘の好みを聞きつつ、タンスのなかを整理していた主人公。義母や義妹からもらったと思われる服がかなり増えていたため、義実家にお礼をしに行きたいと考える。そのことを夫に伝えると、引きつったような顔になってしまった……■ひさしぶりに主人公も行くことに ■ほんとうに？ ■義母に連絡してみることに ■よし、この機会に！義母は主人公が遊びに来るのを歓迎してくれていますね。でも夫はそうではなさそ