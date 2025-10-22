先週の東京で新馬を勝ったアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）はデイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。もみじＳ２着のダイヤモンドノットはクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝との新コンビで京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）に出走する。