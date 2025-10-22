バレーボール女子日本代表の秋本美空（19）が、今季レンタル移籍したドイツ1部リーグのドレスナーSCで充実の日々を送っている。ネーションズリーグや世界バレーでの代表経験から「もっと海外に通用するような選手に」と決断。海外初挑戦の19歳に密着した。【写真で見る】ドイツでの秋本美空選手の様子春高バレーからネーションズリーグ激動の1年「グーテンモルゲン（おはようございます）」慣れないドイツ語で挨拶をしてくれた秋