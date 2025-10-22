女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月23日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝 in 宗像・福津が10月19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースに31チームが参加して行われた。2時間15分53秒で優勝した三井住友海上から、16位の愛媛銀行までがクイーンズ駅伝出場権を獲得した。エース区間の3区（10.7km）では伊澤菜々花（34、スターツ）が区間賞を獲得。チームの2位通過に大きく貢献した。また東京2025