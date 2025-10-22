ガソリン税の暫定税率廃止に向けて、自民・日本維新の会の与党と公明党の税調会長が会談し、11月上旬の合意を目指すことを確認しました。与野党が年内の廃止で一致しているガソリン税の暫定税率について、自民・日本維新の会の与党と公明党の税調会長がきょう午後、国会内で会談し、11月上旬の合意を目指して協議を進めることを確認しました。会談後、自民党の小野寺税調会長は11月上旬に合意できれば、補助金を活用し、年内に暫定