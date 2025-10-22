高市首相の就任を報じる22日付の中国各紙（共同）【北京共同】22日付の中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は高市早苗首相の就任を1面トップで報じ、「タカ派の姿勢が外交に影響する可能性がある」と伝えた。新政権が故安倍晋三元首相の政治路線を引き継ぎ、憲法改正や防衛費増額を推し進めるとの中国の専門家の見方を紹介した。北京市共産党委員会の機関紙、北京日報は高市氏が17〜19日の靖国神社の秋季例大祭で参拝を見