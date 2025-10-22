愛知県豊明市は22日、仕事や勉強時間以外でスマートフォンなどの使用目安を1日2時間以内とするよう促す条例を巡り、一部市民へのアンケート結果を公表した。施行後、使用時間の変化がなかったと回答したのは65.4％に上った。