政府は２１日夜の初閣議で、高市首相不在時の首相の臨時代理の順位について、〈１〉木原官房長官〈２〉茂木外相〈３〉林総務相〈４〉金子国土交通相〈５〉赤沢経済産業相――とすることを決めた。衆参両院本会議場での閣僚席（ひな壇）の席順も決定した。議員席から見て、首相と演壇を挟んで右隣の「ナンバー２」とされる席は林氏、首相の左隣の席は木原氏となった。