©️ABCテレビ 日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 今回は「ご飯が進むおかず」をテーマに、ご飯がもりもり食べられるメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。 今日のお悩みは「食欲の秋！他を節約しても、米には課金を惜しみません！この投資を最大限に活かす、ご飯が進むおかずを教えてくだ