22日午後、由利本荘市矢島町で養蜂箱のハチミツが食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。由利本荘警察署の調べによりますと22日午後1時5分ごろ、由利本荘市矢島町川辺字川原の民家の敷地にクマ2頭がいるのを、この家の70代の男性が家の中から目撃しました。クマが去ったあと確認したところ、養蜂箱が倒されハチミツが食べられているのを発見しました。クマは、1頭が体長約1メートル、もう1頭は