瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、岡山県では曇りになっていて、香川県では雨が降っています。22日夜は次第に雨が止む見込みです。 23日は高気圧に覆われて、岡山県では青空が広がるでしょう。香川県では湿った空気の影響でおおむね曇りの予想です。朝の最低気温は岡山で11度、津山で12度、高松で14度でしょう。22日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で23度、津山と高松で22度の見通しです。22日よりも