マイナンバーカードは、本人確認書類として利用でき、各種行政手続きのオンライン申請などに役立つカードです。マイナンバーカードを運転免許証や健康保険証などと連携させれば、暮らしが便利になります。この記事では、マイナンバーカードの概要や連携スケジュール、連携が可能なものについて解説します。マイナンバーカードの使い勝手がいまいちわからないという人は、記事を読んでマイナンバーカードの利便性を把握しましょう