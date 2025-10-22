【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが、10月17日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行った「SO BAD」のライブ映像が期間限定で公開された。 ■「SO BAD」は『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソング 「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のあらたなテーマソングとして書き下ろされた楽曲。