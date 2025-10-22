北海道江別市豊幌付近で2025年10月22日、住宅の車庫が燃える火事がありました。消防によりますと、午後3時半すぎに通行人から「煙が見える」と通報がありました。警察によりますと、車庫には農作業用のトラクターを入れていたという情報があり、出火当時、内部に人はいなかったということです。これまでにけが人は確認されていません。この火事で消防車など7台が出動し、消火活動が行われています。