フューチャー [東証Ｐ] が10月22日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比2.7％増の119億円だった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の47.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の24.8％→23.5％に低下した。 株探ニュース