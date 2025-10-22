22日午後、新潟市中央区でイノシシの目撃情報がありました。 目撃されたのは、新潟市中央区関屋です。警察によりますと、22日午後3時ごろに松林内をランニング中の通報者が、遊歩道を海岸方面に横切ったイノシシ1頭を目撃した旨の通報がありました。 イノシシは体長約80cmで、新潟中央警察署は新潟市役所などに通報するとともに、目撃場所周辺のパトロールをして警戒しています。