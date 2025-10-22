2025年10月21日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国がレアアース輸出規制を強化したことで、西側諸国の自動車産業はさらなる危機に直面していることを報じた。記事は、中国政府が10月初旬に5種類の重希土類原材料に対し輸出許可制を導入したと紹介。今年4月に続く規制強化であり、レアアース業界に２度目の衝撃を与えるとともに、サプライチェーンの脆弱（ぜいじゃく）性を浮き彫りにしたと伝えた。そして、ド