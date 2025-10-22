栃木県立宇都宮東高・付属中で、ハーフパンツの制服を着用した生徒＝2025年8月、宇都宮市栃木県立宇都宮東高・付属中で今夏、生徒が発案したハーフパンツの制服が導入された。ユニクロと無印良品の既製品で、計5種類。当初「ダサい」という意見もあったが、快適さから支持が広がった。学校制服の専門家は「生徒が自ら声を上げ、在り方を変えたことに意義がある」と語る。（共同通信＝宮脇奈月子）きっかけは2024年、校内で上が