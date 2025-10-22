鈴木憲和農相は22日の就任記者会見で、物価高対応を含めた経済対策を巡り、おこめ券などによる補助を検討するのも一計だと述べた。コメの価格高騰が続き、出費が多い子育て世代などは購入が難しくなっているとの認識を示した。鈴木氏は自治体の中には既におこめ券を配布したり、コメを現物で配ったりしている例もあると紹介。先行事例を研究した上で「『本来ならもっとたくさん食べたいのに』という需要に応える環境をつくれる