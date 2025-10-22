ガソリンスタンドでの給油＝東京都内自民、日本維新の会、公明の3党の実務者は22日、ガソリン税に上乗せされている暫定税率の廃止について協議した。ガソリンへの補助金を段階的に増額し、年内にも上乗せ分と同額にすることを目指す方針で合意した。ドライバーにとって廃止と同じ負担軽減が年内に実現する公算が大きくなった。協議後に自民の小野寺五典税制調査会長が明らかにした。高市早苗首相は臨時国会で廃止法案の成立を