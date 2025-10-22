カジュアルでも大人らしい上品さが欲しい40代のコーデ。クリーンな印象を与えつつパッとあか抜けたいなら、シャツをレイヤードした着こなしがおすすめです。そこで今回は【グローバルワーク】のおしゃれスタッフによる「レイヤードコーデ」をご紹介。きちんと感とこなれ感を両立できそうだから、ぜひ真似してみて。 ゆるっと感が今っぽいシャツコーデ ストライプシャツに