嫁姑関係で悩む女性は多いですよね。愛する旦那様のお母さんと仲良くしていけたら、同じ女性として心の支えにもなりそうです。今回は私の友人A子さんから聞いた、孫より息子が好き！？ な義母との関係をよくするためにあえてしていることを紹介します。 息子が大好きな義母 A子から見て、義母は自分の孫より息子の方がかわいいと思っているような気がしてなりません。本人の口から直接聞いたことはありませんが、ひしひしと息