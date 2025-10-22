飲料メーカー大手の伊藤園が展開する和カフェ「茶寮 伊藤園」が、10月29日（水）、神戸・三宮の神戸阪急本館地階にオープンします。同カフェの神戸への出店は今回が初めてです。イメージ図（画像提供：伊藤園）木の温もりと和の趣を感じられる落ち着いた空間に仕上げられた店内では、抹茶やほうじ茶を使ったラテ、鹿児島県産一番茶の緑茶「ほれぼれ」、濃厚な抹茶ソフトクリームなど、和の味わいを楽しめるメニューがそろいま