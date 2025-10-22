大陸から高気圧が張り出し、寒気が流れ込んでいる北陸地方。明日23日(木)から24日(金)にかけては広く秋晴れになり、朝晩と昼間の気温差大に。また、25日(土)は一旦寒さが和らぐも、26日(日)の雨を境に再びこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。来週は再び冷え込みが強まる時期があるため、暖房やコートなど厚手の上着を準備するなど体調の管理にお気をつけください。紅葉の見ごろは、標高の高い山間部から徐々に麓へと移