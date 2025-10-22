2025年10月16日(木)に発表されたiPad Proは、記事作成時点で最新世代のAppleシリコンであるM5チップを搭載しています。このM5搭載iPad Proが2025年10月22日(金)に発売されたのでさっそく購入し、まずは外観をチェックしてみました。iPad Pro - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/ipad-pro/発売日当時にM5搭載iPad ProをApple Storeで購入。化粧箱はこんな感じ。今回購入したのは13インチ・ストレージ1TBのWi-Fiモデル。化粧箱