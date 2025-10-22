お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明が２２日、６４歳の誕生日を迎えた。自身のＸ（旧ツイッター）で「沢山（たくさん）のバースデーメッセージをありがとう！大丈夫！元気ですよ！」と感謝の思いをつづった。石橋は４月に食道がんと咽頭がんを公表し活動休止中。「東京は今日寒い雨。リクエストは『雨の西麻布』を！あれから４０年！笑笑笑」と「とんねるず」の大ヒット曲タイトルをまじえて元気ぶりをアピールした。