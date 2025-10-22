アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音が21日、自身のTikTokを更新。完全ノーメイクでのダンス動画をアップした。【動画】強すぎる！FRUITS ZIPPER・月足天音、完全ノーメイクでダンス月足は「本日は、完全にノーメイクオフすぎる私のすがたをお見せしますね」との文言とともに、動画を公開。ファンからは「すっぴん強すぎる」「オフの方が大人っぽい」「最強です！」などといった感想が相次いで寄せられている。